Кольца на стволах деревьев «рассказали» о космических излучениях Вероятнее всего, такой эффект оказывают зарождающиеся сверхновые
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
09:19 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны рассказали об уничтожившем пять самолетов и три вертолета зенитчике

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко получил высшую государственную награду страны — медаль «Золотая Звезда» — из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу за уничтожение пяти самолетов и трех вертолетов в ходе военной операции. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Всего за период ведения боевых действий взводом лейтенанта Ищенко было уничтожено 12 самолетов Су-25 и четыре вертолета Ми-8 противника, из них лично офицером — пять самолетов и три вертолета», — уточнили в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, в ходе военной операции взвод лейтенанта прикрывал от воздушного нападения российскую группировку войск, которую атаковали украинские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8. В результате первого выстрела из ПЗРК прямым попаданием Ищенко сбил самолет. Пилот второго самолета, опасаясь быть подбитым, прекратил атаку и покинул воздушное пространство, контролируемое взводом лейтенанта.

Спустя несколько дней, Ищенко обнаружил еще пару самолетов Су-25 украинских националистов. Офицер оперативно среагировал на появление воздушных целей и выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса поразил первый самолет противника, после чего произвел прицеливание и подбил второй самолет Су-25 противника.

Управлявший вторым самолетом пилот катапультировался и приземлился на территории, контролируемой российскими Вооруженными силами. Летчик бы пленен и доставлен на командный пункт полка. От пленного были получены важные сведения о базировании тактической авиации противника и площадках стоянки вертолетов.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "В таком случае мы купим нефть у России. И не из-за геополитических соображений, а из-за наших собственных национальных интересов"
"Во время ужина "двадцатки" она показывала на меня пальцем, утверждала, что я преступник, поскольку, мол, служу преступному режиму"
Спецоперация на Украине
В Херсоне завершили работу по вывозу людей на левый берег Днепра
Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО
Путин ответил, недооценила ли Россия Украину
В Шахтерске горят цистерны с топливом после удара по нефтебазе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта