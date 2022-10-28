В Минобороны рассказали об уничтожившем пять самолетов и три вертолета зенитчике

«Всего за период ведения боевых действий взводом лейтенанта Ищенко было уничтожено 12 самолетов Су-25 и четыре вертолета Ми-8 противника, из них лично офицером — пять самолетов и три вертолета», — уточнили в военном ведомстве.
Как рассказали в Минобороны РФ, в ходе военной операции взвод лейтенанта прикрывал от воздушного нападения российскую группировку войск, которую атаковали украинские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8. В результате первого выстрела из ПЗРК прямым попаданием Ищенко сбил самолет. Пилот второго самолета, опасаясь быть подбитым, прекратил атаку и покинул воздушное пространство, контролируемое взводом лейтенанта.
Спустя несколько дней, Ищенко обнаружил еще пару самолетов Су-25 украинских националистов. Офицер оперативно среагировал на появление воздушных целей и выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса поразил первый самолет противника, после чего произвел прицеливание и подбил второй самолет Су-25 противника.
Управлявший вторым самолетом пилот катапультировался и приземлился на территории, контролируемой российскими Вооруженными силами. Летчик бы пленен и доставлен на командный пункт полка. От пленного были получены важные сведения о базировании тактической авиации противника и площадках стоянки вертолетов.