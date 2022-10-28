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07:43 (мск), источник: РБК

КНДР запустила две баллистические ракеты

Южнокорейские военные сначала сообщили о пуске неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, затем уточнили, что речь идет о двух ракетах малой дальности.

Источник: Reuters

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные, сообщает Yonhap.

Пуск произведен на фоне завершения ежегодных учений Южной Кореи «Хогук». На следующей неделе Сеул и Вашингтон начинают крупные совместные учения Vigilant Storm.

Позднее агентство со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов уточнило, что Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Пуски были зафиксированы из провинции Канвондо.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания 14 октября. Тогда Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности. По данным южнокорейских военных, она пролетела около 700 км на максимальной скорости около 6 Маха.

До этого КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности под личным руководством Ким Чен Ына. По данным ЦТАК, они пролетели над Желтым морем и «попали в цель на расстоянии около 2 тыс. км».

Всего с конца сентября Северная Корея запустила около десятка баллистических ракет.

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