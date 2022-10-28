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Спецоперация на Украине
10:10 (мск), источник: © РИА Новости

На Ставрополье предотвратили теракт

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На Ставрополье задержали группу из четырех человек, готовивших теракт, сообщила ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — указано в релизе.

Силовики обыскали места проживания задержанных, а также их тайник в Предгорном районе. Удалось обнаружить огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для изготовления новых, а также методическую литературу по организации массовых беспорядков.

В ФСБ не уточнили, когда именно задержали подозреваемых, но в релизе указано, что суд их уже арестовал.

Уголовное дело открыто по статье «Теракт».

Как признался один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ, злоумышленники восхищались действиями полка «Азов»* и брали с него пример. Так, они собирались исполнить призывы «к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации».

Также на видео показан изъятый у задержанных арсенал — от пистолетов до гранатомета и самодельной бомбы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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