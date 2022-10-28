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13:08 (мск), источник: © РИА Новости

СК вычислил азовца, который приказывал блокировать гумкоридоры в Мариуполе

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения “Азов”*, осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск “Юг” и “Восток” генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров», — отметили там.

Как установило следствие, штаб обороны под командованием генерала приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей.

СК присвоил Павлюку статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.

В марте Владимир Зеленский назначил командующего операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации, чтобы усилить оборону украинской столицы. В мае Павлюка с этой должности сняли в связи с отсутствием боевых действий в Киевской области.

Во время освобождения Мариуполя российская сторона открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и в сторону подконтрольных Киеву территорий, однако ВСУ срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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