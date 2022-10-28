14:42 (мск), источник: Ведомости
Артему Уссу в случае экстрадиции на родину грозит до семи лет лишения свободы
Сын красноярского губернатора объявлен в розыск в России.
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал сына губернатора Красноярского края Артема Усса по обвинению в отмывании денежных средств. Если Усс будет экстрадирован на территорию России (либо с момента его задержания на территории страны), ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
По данным суда, Уссу вменяется отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Согласно базе разыскиваемых лиц МВД, сын губернатора Красноярского края объявлен в розыск в рамках уголовного дела.
17 октября Усса задержали в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу США. 19 октября минюст США обвинил пятерых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы в уклонении от санкций и отмывании денег.
По версии следствия, обвиняемые организовали сложную схему по краже американских технологий для дальнейшего их использования в российском ВПК, а также по контрабанде миллионов баррелей венесуэльской нефти, находящейся под санкциями.
Позже «РИА Новости» сообщили, что речь идет о контрабанде нефти компании PDVSA из Венесуэлы для «российской алюминиевой компании» и «китайского крупнейшего государственного нефтеперерабатывающего, газового и нефтехимического конгломерата».
Свою вину Усс не признает. По словам его адвоката, с момента ареста процесс должен продлиться до шести-семи месяцев, потому что есть месяц на запрос об экстрадиции. Защитник также отметил, что не знает, почему Усс-младший был арестован именно в Италии и когда США объявили его в розыск. Отец задержанного, Александр Усс выразил уверенность в «политическом окрасе» обвинений против его сына. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские дипломатические представительства будут делать все возможное для защиты интересов Усса.
Партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по санкционному праву Сергей Гландин отмечал в разговоре с «Ведомостями», что российская сторона может возбудить уголовное дело на родине, чтобы добиться выдачи не США, а России.
Прецедент тому есть — ранее таким образом именно из Италии был экстрадирован россиянин — топ-менеджер ОДК (входит в «Ростех») Александр Коршунов, который обвинялся в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны и документации у американской авиационной компании GE Aviation. На его выдачу претендовали США, по запросу которых тот и был арестован в Неаполе.
Аналогичным образом ситуация развивалась с гражданином России Александром Винником, которого задержали во время отдыха в Греции в 2017 г. по запросу США, где его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е, а также распространении вредоносных программ с целью вымогательства денег в сети.
В России было возбуждено два уголовных дела в отношении россиянина, в обоих он подозревался в мошенничестве и хищении 750 млн руб.
Во Франции против него также возбудили дело — его обвинили в распространении одного из самых «прибыльных» вирусов-вымогателей — Locky. В Грецию были направлены три запроса об экстрадиции россиянина, но Афины долго не могли решить, куда его направить. В начале 2020 г. он был экстрадирован во Францию, где Винника приговорили к пяти годам тюрьмы. В 2022 г. после досрочного окончания дела во Франции его экстрадировали в США, где он предстал перед судом.
Объявление в розыск в России можно считает «попыткой перехвата», но нужно смотреть на доводы следственных органов, чтобы понять, на чем основывается обвинение на родине, отмечает политолог Александр Немцев.
«Суд сам по себе не может объявить его в розыск. Прежде чем это сделать, соответствующие органы должны обратиться в суд с такой просьбой. Возможно, у российской правоохранительной системы все-таки действительно есть вопросы к Уссу», — считает политолог.
Российская сторона, несмотря на конфронтацию, могла получить материалы и со стороны западных коллег. Говоря о возможной экстрадиции Усса, эксперт отметил, что приоритет в этом деле будет отдан России. «В случае, если его одновременно разыскивают Россия и США, то гражданина России отдадут России. Но если США решит давить на Италию, то возможен и другой исход», — заключил Немцев.
В подготовке статьи участвовали Яна Суринская и Илья Лакстыгал