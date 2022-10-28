Актера Смольянинова оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии

Собеседник агентства в суде сообщил, что поводом для составления протокола стали высказывания актера во время неназванного видеоинтервью.
В интервью «Медузе» (внесена в реестр иноагентов) актер заявил, что принял решение покинуть Россию после выхода видеоинтервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), в котором он выступил против проведения военной операции России на Украине. По его словам, после выхода интервью актера исключили из нескольких проектов с госфинансированием.
38-летний Артур Смольянинов известен своей ролью рядового Олега Лютаева («Лютый») в «Девятой роте», а также ролями в фильмах «Духless», «Ростов», «Кто, если не мы», «Елки» и многими другими.