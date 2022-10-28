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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Актера Смольянинова оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства в суде сообщил, что поводом для составления протокола стали высказывания актера во время неназванного видеоинтервью.

Согласно заключению эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал «действия вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».

В интервью «Медузе» (внесена в реестр иноагентов) актер заявил, что принял решение покинуть Россию после выхода видеоинтервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), в котором он выступил против проведения военной операции России на Украине. По его словам, после выхода интервью актера исключили из нескольких проектов с госфинансированием.

38-летний Артур Смольянинов известен своей ролью рядового Олега Лютаева («Лютый») в «Девятой роте», а также ролями в фильмах «Духless», «Ростов», «Кто, если не мы», «Елки» и многими другими.

Эрдни Кагалтынов

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