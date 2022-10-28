20:21 (мск), источник: Газета.Ру
CNN: напавший на мужа Нэнси Пелоси искал ее саму
Напавший с молотком на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси искал ее саму, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По сведениям источника, неизвестный мужчина столкнулся с мужем Пелоси в их доме в Сан-Франциско, при этом он кричал: «Где Нэнси, где Нэнси?».
Пола Пелоси доставили в больницу. Злоумышленник был задержан. По предварительной информации, он вошел в резиденцию через заднюю дверь, охраны в доме в этот момент не было. Мотивы нападавшего пока не известны. Сама спикер находилась в это время в Вашингтоне, заявила ее пресс-секретарь Дрю Хэммилл.
Как ранее сообщал CNN, ночью на Пола Пелоси было совершено нападение. По данным полиции, у нападавшего в руках был молоток.
Пелоси женаты с 1963 года, у них пятеро детей.
В августе Пол Пелоси был приговорен к пяти дням заключения, исправительным работам и штрафу за вождение в нетрезвом виде.