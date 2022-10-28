Оценено состояние пострадавших при взрыве газа в Каспийске

По ее словам, троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.
«Среди них 11-летний ребенок с ожогами в 30−40 процентов», — уточнила Агмадова.
Об инциденте на улице Молодежная, 5 в Каспийске стало известно вечером 28 октября. По предварительным данным, взрыв случился в одной из квартир. Пострадавшие госпитализированы, 157 жильцов дома эвакуированы. К настоящему времени пожар ликвидирован на площади два квадратных метра, разрушений нет. Прокуратура начала проверку.
Ранее пять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме в подмосковной Коломне, двух из них госпитализировали. В результате происшествия в одной из квартир обрушилась стена.