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07:17 (мск), источник: Известия

Власти Севастополя сообщили о временном закрытии бухты для судов

Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили власти города.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые севастопольцы. Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», — говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства города.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота (ЧФ) России отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Севастопольской бухты. По его словам, все оперативные службы города наготове.

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