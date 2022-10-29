07:17 (мск), источник: Известия
Власти Севастополя сообщили о временном закрытии бухты для судов
Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили власти города.
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«Уважаемые севастопольцы. Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», — говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства города.
Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота (ЧФ) России отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Севастопольской бухты. По его словам, все оперативные службы города наготове.