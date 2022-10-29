10:22 (мск), источник: ТАСС
Глава Севастополя сообщил об уничтожении надводного беспилотника и БПЛА в акватории бухты
По словам Михаила Развожаева, пострадавших нет.
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Надводный беспилотник и БПЛА были уничтожены в акватории Севастопольской бухты, пострадавших нет, написал губернатор Михаил Развожаев в субботу в Telegram-канале.
«Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. <…> В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — написал Развожаев.
В ночь на 29 октября была совершена атака беспилотного летательного аппарата в акватории Севастопольской бухты. Также были отменены рейды, связывающие северную и южную часть города.
Развожаев добавил, что атаки начались с 4:30. «Разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — написал губернатор, добавив, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
На своей странице в сети «ВКонтакте» губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ситуация находится под контролем, все оперативные службы наготове.