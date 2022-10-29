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10:33 (мск), источник: РИА Новости

Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Системы ПВО в Севастополе несколько часов отражали атаки беспилотников, все вражеские БПЛА сбиты, уничтожен надводный беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

По его данным, в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло, никто не пострадал. Как отметил Развожаев, рейд не работает.

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