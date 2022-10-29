Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники

«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
По его данным, в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на улице Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло, никто не пострадал. Как отметил Развожаев, рейд не работает.