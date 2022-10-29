В России выявили 7 107 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 606 случаев заражения и 78 смертей, всего с начала пандемии — 21 416 922 и 390 029 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 527 против 11 685 днем ранее, до 20 787 116.
За сутки в России госпитализировали 1 330 заболевших против 1 268 днем ранее (рост на 4,9%). Число госпитализаций уменьшилось в 36 регионах и увеличилось в 40, в 9 ситуация осталась без изменений.
В Москве число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 759 против 762 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 229 558 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 13 против 9 днем ранее, до 46 596. Количество случаев выздоровления увеличилось на 757, до 3 038 734.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 476 против 473 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 784 973 случая заражения.
Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 782, до 1 743 774, число умерших возросло на 11, до 35 734.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 231 против 243 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 1 117 744 случая заражения.
Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 293, до 1 098 770. Летальных случаев за последние сутки не зафиксировано.