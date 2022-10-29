13:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Житель Ачинска пытался въехать на машине в подъезд многоэтажки к своей возлюбленной
Сотрудники ГИБДД такого поступка не оценили.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Красноярском крае полицией Ачинска было завершено расследование уголовного дела в отношении пьяного автомобилиста, пытавшегося въехать в подъезд многоквартирного дома. Летом этого года в полицию обратилась жительница Ачинска, которая рассказала о том, что мужчина пытается въехать в подъезд дома на Toyota Corolla.
Впоследствии было установлено, что автомобилист в состоянии опьянения хотел увидеться с женой, с которой у него произошла ссора. Ачинец пытался всевозможными способами привлечь внимание любимой, в том числе, прыгая по крыше машины.
После прибытия стражей правопорядка, мужчина, желая избежать ответственности, поехал по детской площадке и выехал на дорогу. После небольшой погони ачинец был задержан. Полицейские выяснили, что весной прошлого года злоумышленника на 2,5 года лишили водительских прав за повторное вождение в нетрезвом виде. Отметим, что на данный момент расследование завершено.