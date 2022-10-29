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13:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Житель Ачинска пытался въехать на машине в подъезд многоэтажки к своей возлюбленной

Сотрудники ГИБДД такого поступка не оценили.

В Красноярском крае полицией Ачинска было завершено расследование уголовного дела в отношении пьяного автомобилиста, пытавшегося въехать в подъезд многоквартирного дома. Летом этого года в полицию обратилась жительница Ачинска, которая рассказала о том, что мужчина пытается въехать в подъезд дома на Toyota Corolla.

Впоследствии было установлено, что автомобилист в состоянии опьянения хотел увидеться с женой, с которой у него произошла ссора. Ачинец пытался всевозможными способами привлечь внимание любимой, в том числе, прыгая по крыше машины.

После прибытия стражей правопорядка, мужчина, желая избежать ответственности, поехал по детской площадке и выехал на дорогу. После небольшой погони ачинец был задержан. Полицейские выяснили, что весной прошлого года злоумышленника на 2,5 года лишили водительских прав за повторное вождение в нетрезвом виде. Отметим, что на данный момент расследование завершено.

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