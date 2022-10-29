Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков», заявили в Минобороны.

Источник: The Danish Armored Forces

В ведомстве рассказали подробности сегодняшней атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе с применением 16 беспилотников. Как утверждается, исполнителей — военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ — готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов “Северный поток-1” и “Северный поток-2”, — заявил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что такие ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Самое непредсказуемое десятилетие'. Главное из выступления Путина
Американцы боятся, что Москва покажет им кузькину мать
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта