Минобороны обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»

В ведомстве рассказали подробности сегодняшней атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе с применением 16 беспилотников. Как утверждается, исполнителей — военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ — готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины.
«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов “Северный поток-1” и “Северный поток-2”, — заявил представитель российского ведомства Игорь Конашенков.
Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что такие ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.