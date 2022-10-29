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14:18 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50», сообщил в Telegram врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украине отдаем в основном вэсэушников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома», — написал он.

Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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