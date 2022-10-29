Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

«Украине отдаем в основном вэсэушников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома», — написал он.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел 17 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 110 человек: 80 гражданских моряков, а также 30 бойцов из ДНР, ЛНР и других российских регионов. Украинской стороне передали 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.