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15:41 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки войсками РФ уничтожены более 140 боевиков, включая наёмников, и две пусковые установки американского РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей», — сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Староверовка Харьковской области ракетным ударом уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и 43 украинских боевика.

По данным министерства, на Краснолиманском направлении противник продолжал безуспешные атаки танковой и мотопехотной ротами в направлении населенного пункта Червонопопвка Луганской народной республики.

Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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