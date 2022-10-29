18:50 (мск), источник: Известия
Россиянин Франчетти после снятия с него обвинений покинул Чехию
Россиянин Александр Франчетти, с которого городской суд Праги снял все обвинения, покинул Чехию и 30 октября воссоединится с семьей в Крыму.
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«Я покинул Чехию и сейчас нахожусь на территории Российской Федерации по дороге домой к семье, которая ждет меня в Севастополе завтра», — сообщил Франчетти 29 октября в разговоре с ТАСС.
Он отметил, что хотел бы заняться вопросами, связанными с обменом россиян, которые находятся в настоящий момент в чешском СИЗО.
Франчетти был задержан в сентябре 2021 года в пражском аэропорту на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Вскоре он был арестован.
Мужчину разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за участие в организациях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер». (ст. 260 УК Украины — «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).
В декабре Франчетти обратился за помощью к российским властям.
В июне 2022 года Верховный суд в Праге отказал Украине в выдаче Франчетти. 20 октября городской суд в Праге снял все обвинения с россиянина.