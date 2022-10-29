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17:49 (мск), источник: ТАСС

Россия после теракта в Севастополе приостанавливает участие в зерновой сделке

Как заявили в Минобороны, решение принято с учетом проведенного террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«С учетом проведенного 29 октября с. г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

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