17:52 (мск), источник: РИА Новости
Россия после теракта со стороны Киева остановит участие в зерновой сделке
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия приостанавливает участие в «Зерновой сделке» после теракта в Севастополе, сообщило Минобороны.
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Корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе не пострадали.
Атаки проводились в течение несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации.