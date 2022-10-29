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Спецоперация на Украине
17:52 (мск), источник: РИА Новости

Россия после теракта со стороны Киева остановит участие в зерновой сделке

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия приостанавливает участие в «Зерновой сделке» после теракта в Севастополе, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе не пострадали.

Атаки проводились в течение несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку на город самой массированной с начала спецоперации.

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