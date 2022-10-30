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05:28 (мск), источник: РБК

Посольство сообщило о гибели россиянки во время давки в Сеуле

По данным посольства, среди погибших во время давки, образовавшейся при праздновании Хэллоуина в Сеуле, есть россиянка. Всего погиб 151 человек, в том числе 19 иностранцев. Власти получили 355 сообщений о пропавших без вести.

Источник: AFP 2022

Из-за давки в районе Итхэвон в центре Сеула погибла россиянка, еще одна гражданка России находится в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство в Южной Корее.

При этом заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков заявил ТАСС, что данные о смерти россиянки, полученные от южнокорейских властей, пока предварительные: «Как они это определили, непонятно. Возможно, нашли документы рядом. Будем выяснять».

По последним данным властей, число жертв составило 151, среди них — 19 иностранцев, в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана, передает Yonhap. Большинство погибших — молодые люди в возрасте около 20 лет. Власти получили 355 сообщений о пропавших без вести.

Трагедия произошла на мероприятии по случаю празднования Хэллоуина в узком переулке рядом с отелем Hamilton — районе, где много ночных клубов, баров и ресторанов, работающих допоздна. В тот момент в Итхэвоне могли находиться до 100 тыс. человек.

Президент Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур, который продлится до полного урегулирования последствий случившегося. Он пообещал необходимые меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Свои соболезнования выразили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден, премьер Канады Джастин Трюдо.

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