Полиция Финляндии расследует контрабанду поставляемого на Украину оружия

«Оружие, поставляемое (разными странами. — “Ъ”) на Украину, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах, — заявил Ольгрен и добавил: — Мы видели признаки того, что это оружие уже попадает в Финляндию». По словам представителя NBI, маршруты и контакты для незаконного оборота оружия с Украины в Финляндии уже существуют.
«В Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, которые являются частью более крупных международных организаций. Одна из них — Bandidos MC, у которой есть филиалы в каждом крупном украинском городе», — пояснил Кристер Ольгрен.
Подробной информации NBI не предоставляет, поскольку расследование еще продолжается.
Летом Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» с Украины. На днях сообщалось, что США подготовили план борьбы с утечками оружия, поставляемого Украине.