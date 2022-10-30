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Спецоперация на Украине
17:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция Финляндии расследует контрабанду поставляемого на Украину оружия

Национальное бюро расследований (NBI) располагает информацией о том, что в руки преступников в Финляндии попало оружие, предназначенное для Украины, в том числе штурмовые винтовки. Об этом финской телерадиовещательной компании Yle рассказал старший детектив NBI Кристер Ольгрен.

Источник: AP 2022

«Оружие, поставляемое (разными странами. — “Ъ”) на Украину, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах, — заявил Ольгрен и добавил: — Мы видели признаки того, что это оружие уже попадает в Финляндию». По словам представителя NBI, маршруты и контакты для незаконного оборота оружия с Украины в Финляндии уже существуют.

«В Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, которые являются частью более крупных международных организаций. Одна из них — Bandidos MC, у которой есть филиалы в каждом крупном украинском городе», — пояснил Кристер Ольгрен.

Подробной информации NBI не предоставляет, поскольку расследование еще продолжается.

Летом Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» с Украины. На днях сообщалось, что США подготовили план борьбы с утечками оружия, поставляемого Украине.

Мария Федотова

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