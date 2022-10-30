Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР

Как уточнило ведомство, при наступлении на Южно-Донецком направлении российские подразделения уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в Донецкой Народной Республике. Также они завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в Минобороны.
Потери противника составили:
— более ста военнослужащих,
— три боевые бронированные машины,
— шесть пикапов.
Помимо этого, шесть украинских солдат сдались в плен, также удалось захватить один танк.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.