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14:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские военные вышли к окраинам села Павловка в ДНР, продвинувшись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как уточнило ведомство, при наступлении на Южно-Донецком направлении российские подразделения уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в Донецкой Народной Республике. Также они завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.

«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в Минобороны.

Потери противника составили:

— более ста военнослужащих,
— три боевые бронированные машины,
— шесть пикапов.

Помимо этого, шесть украинских солдат сдались в плен, также удалось захватить один танк.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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