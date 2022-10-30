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16:19 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Специалисты Минобороны подняли обломки морских дронов, использованных для атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории у города Севастополь, сообщили в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности “зернового коридора” корабли <…> обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», — говорится в сводке министерства.

Как утверждается, морские БПЛА запущены с побережья в районе Одессы. В дальнейшем они двигались по зоне безопасности «зеленого коридора», а затем изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Минобороны, ссылаясь на мнение специалистов, предположило, что аппараты могли запустить с борта одного из гражданских судов, «зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции».

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, касается транспортировки злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она действует до 18 ноября.

После инцидента с беспилотниками Минобороны объявило о приостановке соглашения. Ранее источник РИА Новости в Стамбуле сообщил, что Турция «на всех уровнях» ведет переговоры с Россией, и не исключил, что сделка останется в силе.

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