Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе

«После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности “зернового коридора” корабли <…> обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», — говорится в сводке министерства.
Минобороны, ссылаясь на мнение специалистов, предположило, что аппараты могли запустить с борта одного из гражданских судов, «зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции».
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, касается транспортировки злаковых, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она действует до 18 ноября.
После инцидента с беспилотниками Минобороны объявило о приостановке соглашения. Ранее источник РИА Новости в Стамбуле сообщил, что Турция «на всех уровнях» ведет переговоры с Россией, и не исключил, что сделка останется в силе.