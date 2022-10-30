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18:26 (мск), источник: ТАСС

В Турции заявили, что выход судов с Украины пока осуществляться не будет

АНКАРА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье, что выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет.

Источник: РИА "Новости"

«Российский персонал Совместного координационного центра [СКЦ] в настоящее время находится в СКЦ. В этот период выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет. Досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить сегодня и завтра», — говорится в заявлении военного ведомства Турции.

В нем отмечается, что Турция наряду с ООН 29 октября была проинформирована Россией о приостановке ее участия в реализации подписанных в июле стамбульских договоренностей.

В заявлении говорится, что глава Минобороны Турции проводит переговоры со своими коллегами из РФ и Украины по урегулированию ситуации.

«Наш министр обороны Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими коллегами. Также проводятся переговоры между заинтересованными ведомствами», — сообщается в релизе.

В нем отмечается, что Турция продолжит усилия для обеспечения в регионе мира и проведения гуманитарных операций. «На переговорах напоминается о важности продолжения [зерновой] инициативы, оказывающей положительное воздействие на мир и демонстрирующей, что все кризисы могут быть урегулированы на основе доброй воли и диалога. Кроме того, важно избегать любых провокаций, которые могут оказать негативное воздействие на дальнейшее функционирование [зернового] механизма», — подчеркивается в заявлении.

По данным Минобороны Турции, с начала реализации зерновой сделки по морскому гуманитарному коридору вывезено 9,3 млн тонн зерновых.

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