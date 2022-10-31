Воздушная тревога объявлена в Киеве и в ряде центральных областей Украины

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — написали в киевской администрации в Telegram.
Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях.
В ночь на 31 октября воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
10 октября Вооруженные силы (ВС) РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.