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11:32 (мск), источник: Ведомости

«Единая Россия» исключит депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области

Из «Единой России» исключат «с позором» депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец. Ранее он сбил шестилетнего ребенка и уехал с места происшествия.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается “Единой России”, то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила Швец.

Она добавила, что действия Мамонтова вызывают «недоумение и отвращение». По мнению Швец, чиновник должен «понести наказание по всей строгости закона».

Ранее сегодня агентство «РИА Новости» со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области сообщило, что в Татарске водитель сбил шестилетнего мальчика и уехал с места происшествия. Отмечалось, что ДТП произошло около 18:00 (14:00 мск) 30 октября.

В областном управлении МВД рассказали, что ребенка госпитализировали в больницу «с травмами различной степени тяжести». Водитель же спустя какое-то время явился в отдел полиции. Его личность не раскрывалась. В ГУМВД уточнили, что в его отношении составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

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