Рогов сообщил о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС в Запорожье

«По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭС», — написал он в своем Telegram-канале.
По подсчетам специалистов, волна может достигнуть 20 метров и накрыть прибрежную часть города Запорожье со скоростью свыше 60 километров в час. Поток воды после взрыва может достигнуть и Запорожской АЭС, подтопить ее территорию.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.