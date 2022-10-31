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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО

Обломки сбитой украинскими военными ракеты упали в одном из населенных пунктов Молдавии. В некоторых зданиях выбиты окна, никто не пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД Молдавии.

Источник: MAI

Обломки ракеты упали в селе Наславча, которое находится на границе с Винницкой областью Украины. Район оцеплен, на месте работают следователи. В результате инцидента никто не пострадал.

Россия с 10 октября активизировала обстрелы украинской территории. Сегодня утром, 31 октября, на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ровненской областях, а также в Харькове и Киеве. В ряде регионов нет электричества из-за попаданий в критическую инфраструктуру.

10 октября МИД Молдавии сообщил, что российские ракеты, запущенные в сторону Украины, нарушили воздушное пространство страны. Президент Молдавии Майя Санду осудила инцидент и заявила, что это нарушает ее статус нейтральной страны.

Олеся Павленко

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