В Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО

Обломки ракеты упали в селе Наславча, которое находится на границе с Винницкой областью Украины. Район оцеплен, на месте работают следователи. В результате инцидента никто не пострадал.
Россия с 10 октября активизировала обстрелы украинской территории. Сегодня утром, 31 октября, на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Ровненской областях, а также в Харькове и Киеве. В ряде регионов нет электричества из-за попаданий в критическую инфраструктуру.
10 октября МИД Молдавии сообщил, что российские ракеты, запущенные в сторону Украины, нарушили воздушное пространство страны. Президент Молдавии Майя Санду осудила инцидент и заявила, что это нарушает ее статус нейтральной страны.