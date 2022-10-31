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14:05 (мск), источник: © РИА Новости

Потери ВСУ в Харьковской области и ЛНР за сутки составили почти 300 человек

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 украинских военных и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Потери противника здесь составили:
—более 110 военнослужащих и боевиков;
—танк;
—три боевые бронированные машины;
—два пикапа;
—два автомобиля.

Краснолиманское направление

Помимо этого, ВСУ попытались организовать наступление силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка в ЛНР.

Потери украинских войск:
—более 170 военнослужащих;
—три танка;
—пять боевых бронированных машин;
—девять автомобилей.

Донецкое направление

Российская армия продолжила активно действовать на Донецком направлении.

Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено:
—более 60 военнослужащих;
—танк;
—две боевые бронированные машины;
—два автомобиля.

Херсонская область

Украинские военные попытались атаковать позиции россиян в населенных пунктах Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай в Херсонской области, но подразделения ВСУ удалось отбросить.

Потери врага:
—свыше 70 военнослужащих и наемников;
—пять боевых бронированных машин;
—семь автомобилей;
—германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.

Силам ПВО удалось за сутки поразить 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также семь противорадарных ракет HARM.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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