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13:59 (мск), источник: РБК

Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам на Украине

Все удары достигли целей, заявило ведомство. Власти Украины 31 октября сообщили о взрывах и поражении объектов энергетической инфраструктуры, в части Киева пропало электричество, а в Харькове встало метро.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Российские военные на Украине высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления и энергетики, сообщает Минобороны России.

«Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

31 октября в Киеве, Харькове и Запорожье произошли взрывы, а над всей территорией Украины объявили воздушную тревогу. Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, в результате в части столицы пропало электро- и водоснабжение. Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове остановили работу метро.

По словам замруководителя офиса украинского президента Кирилла Тимошенко, из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры были введены экстренные отключения электроэнергии.

Из-за ударов часть украинских железнодорожных линий оказалась обесточена, на маршруты вывели тепловозы.

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. В результате рейд через севастопольскую бухту временно перекрыли, его возобновили к середине того же дня. Все дроны уничтожили, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, заявил губернатор города Михаил Развожаев. При этом он назвал атаку украинских дронов как самую массированную с начала спецоперации на Украине. Минобороны назвало произошедшее терактом.

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