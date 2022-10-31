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15:52 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные применили РСЗО «Град» с белым фосфором

ЛУГАНСК, 31 окт — РИА Новости. Украинские войска в зоне специальной военной операции применили РСЗО «Град» с боеприпасами с белым фосфором, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным «Космос».

Спецоперация на Украине

Ранее о применении Украиной подобных боеприпасов официально заявляли в Минобороны РФ. Там уточняли, что речь идет о начиненных фосфором снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах установок «Град».

«Самым запоминающимся был первый по-настоящему тяжелый бой, когда нам поступил приказ прикрывать отход пехоты. Наша батарея стояла в 4 километрах от позиций нашей пехоты. На них пошел противник с несколькими танками. Чтобы подавить наш огонь, противник применил огонь своей артиллерии из РСЗО “Град” с запрещенными боеприпасами — это фосфор вперемешку с фугасными снарядами», — сказал «Космос».

По его словам, украинские войска применили «своеобразную тактику», используя стрельбу фосфором для отвлечения внимания за несколько секунд до стрельбы фугасными снарядами из РСЗО и гаубичных орудий.

«В один из таких моментов… мы вели огонь непосредственно под огнем противника, кассеты падали прямо на машины, есть даже машины, которые получили пробоины от их боеприпасов… Пока наши ребята не отошли, у нас была команда — вести бой и не отходить», — рассказал офицер.

«Свою задачу мы выполнили, ребят прикрыли, как смогли, не отошли», — подчеркнул он.

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