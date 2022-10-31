Волгоградский губернатор Бочаров сообщил о крупнейшей за 10 лет техногенной аварии

В ночь на 28 октября в Волгограде произошел прорыв двух канализационных магистральных трубопроводов. Из дыр хлынул поток фекальных вод, затопивший новую набережную и детскую железную дорогу. Позже в двух районах Волгограда объявили режим ЧС.
На совещании отмечалось, что ремонт осложнен отсутствием проектно-сметной документации на коллектор, построенный полвека назад. Кроме того, оказалось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая для этого не предназначена и со временем прогнила и разрушилась.
«Мы для себя планируем, что до конца следующих суток мы в полном объеме подключим по резервной схеме канализационный коллектор. Это задача для нас номер один», — отметил губернатор.
Вечером 30 октября в одну из труб была установлена пневматическая заглушка, за ночь старый трубопровод был демонтирован, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу ООО «Концессии водоснабжения». Работы по укладке нового выполнены на 65%. К устранению аварии привлекли более 130 человек и свыше 70 единиц техники.