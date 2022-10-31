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18:02 (мск), источник: Газета.Ру

Волгоградский губернатор Бочаров сообщил о крупнейшей за 10 лет техногенной аварии

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания заявил, что столица региона столкнулась с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий, сообщается на сайте администрации области.

Источник: Газета.Ру

В ночь на 28 октября в Волгограде произошел прорыв двух канализационных магистральных трубопроводов. Из дыр хлынул поток фекальных вод, затопивший новую набережную и детскую железную дорогу. Позже в двух районах Волгограда объявили режим ЧС.

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Губернатор, ссылаясь на слова специалистов, отметил, что Волгоград столкнулся с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий: она имеет комплексный характер и затрагивает ряд городских сфер жизнеобеспечения.

На совещании отмечалось, что ремонт осложнен отсутствием проектно-сметной документации на коллектор, построенный полвека назад. Кроме того, оказалось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая для этого не предназначена и со временем прогнила и разрушилась.

«Мы для себя планируем, что до конца следующих суток мы в полном объеме подключим по резервной схеме канализационный коллектор. Это задача для нас номер один», — отметил губернатор.

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Вечером 30 октября в одну из труб была установлена пневматическая заглушка, за ночь старый трубопровод был демонтирован, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу ООО «Концессии водоснабжения». Работы по укладке нового выполнены на 65%. К устранению аварии привлекли более 130 человек и свыше 70 единиц техники.

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