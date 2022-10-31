В центре Донецка украинские снаряды попали в жилые дома, возникли пожары

Взрывы произошли в центральной части Донецка. Три взрыва были отчетливо слышны в Ворошиловском районе. Звучат сирены тревоги, работает система ПВО. Также три взрыва раздались в районе здания администрации города.
На месте седьмого взрыва поднимаются клубы дыма.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел произошел в 15:12 (совпадает с мск). Вид РСЗО не уточняется. «Выпущено три ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Попадания украинских снарядов в жилые дома зафиксированы в понедельник в центре Донецка, в результате возникли пожары, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина. В результате возникли возгорания», — написал мэр Донецка в своем Telegram-канале. Он уточнил, что попадания были зафиксированы в центральном Ворошиловском районе.
Пожар, начавшийся в жилом доме по улице Щорса, потушен, на улицу выведены четыре человека, сообщили в МЧС ДНР.
«В 15:16 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Щорса в Ворошиловском районе города. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения. По прибытии установлено факельное горение газопровода в пятиэтажном жилом доме в результате попадания взрывоопасного предмета. Сотрудники МЧС по лестничному маршу в средствах индивидуальной защиты органов дыхания вывели на свежий воздух четырех человек. В 15:27 была объявлена ликвидация пожара», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС региона.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Многоквартирные дома получили повреждения, также перебит газопровод, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. По улице Щорса повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у дома номер 41», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Один из выпущенных ВСУ снарядов упал рядом с домом правительства в Донецке, сообщили ТАСС в представительстве ДНР в СЦКК.
«Минимум три снаряда разорвались на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого. Один снаряд упал сразу за домом правительства», — сказали в представительстве.
Подразделения украинской армии продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка, в данный момент под огнем находятся четыре квартала, сообщил Кулемзин. ВСУ ведут огонь из артиллерии калибра НАТО.
«Бьют по жилым кварталам, есть попадания в жилую застройку. <…> Обстрелы продолжаются, в настоящий момент четыре района [города] находятся под обстрелом украинских боевиков», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».