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08:03 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» обследовал места взрывов на «Северных потоках»

«Газпром» был допущен до мест взрывов на «Северных потоках», сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, на месте были обнаружены две воронки — на три и пять метров в глубину. Господин Путин также прокомментировал спрос на российский газ в Европе после строительства хаба в Турции. По его мнению, покупатели найдутся, президент предложил посмотреть, что будет «этой зимой, следующей зимой».

Источник: РИА "Новости"

«Мне сегодня Миллер (глава “Газпрома”.— “Ъ”) доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, “Газпром” к обследованию места взрыва. Это очевидный теракт, очевидный. Нам трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции, далее Германии», — сказал Путин на пресс-конференции. Видеозапись опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, взрывы вырвали трубу длиной 40 метров. «Разрыв составляет — всего трубы разошлись — на 259, по-моему, метров. А кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону “Северного потока-2”, который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, и остатками трубы», — добавил он.

Европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо. Несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы. Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. Такую бредятину трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь.

Владимир Путин

Владимир Путин считает газовый хаб в Турции «вполне реалистичным проектом». По его словам, Россия «довольно быстро сможет это сделать». Президент отметил, что проект предложен из-за того, что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно». «Желающих заключить контракты будет достаточно, в этом нет никаких сомнений. Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой, но уверен, контракты будут заключены. Сомнений нет ни-ка-ких. В конце концов, мы европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира, но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих», — сказал глава государства.

С Турцией в этом плане нам проще работать, во-первых, потому что президент Эрдоган — человек слова. Если мы с ним договариваемся о чем-то… может быть, трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять. Второе, нам легче контролировать акваторию Черного моря.

Владимир Путин

В сентябре на «Северном потоке» и не запущенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. Все стороны считают, что произошла диверсия. Никто не взял на себя ответственность за взрывы. Россия предложила расширить газопроводы через Черное море в Турцию с тем, чтобы перенаправить туда поставки с взорванных труб системы «Северный поток».

Леонид Уварчев

Справка
«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать«Газпром» заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — и затруднился оценить сроки их ремонта. РБК разбирался в последствиях аварий
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