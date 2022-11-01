«Газпром» обследовал места взрывов на «Северных потоках»

«Мне сегодня Миллер (глава “Газпрома”.— “Ъ”) доложил с утра, что они обследовали, допустили, кстати, “Газпром” к обследованию места взрыва. Это очевидный теракт, очевидный. Нам трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции, далее Германии», — сказал Путин на пресс-конференции. Видеозапись опубликована на сайте Кремля.
По словам президента, взрывы вырвали трубу длиной 40 метров. «Разрыв составляет — всего трубы разошлись — на 259, по-моему, метров. А кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону “Северного потока-2”, который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, и остатками трубы», — добавил он.
Владимир Путин считает газовый хаб в Турции «вполне реалистичным проектом». По его словам, Россия «довольно быстро сможет это сделать». Президент отметил, что проект предложен из-за того, что «работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно». «Желающих заключить контракты будет достаточно, в этом нет никаких сомнений. Посмотрим, что будет происходить этой зимой, следующей зимой, но уверен, контракты будут заключены. Сомнений нет ни-ка-ких. В конце концов, мы европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира, но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих», — сказал глава государства.
В сентябре на «Северном потоке» и не запущенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. Все стороны считают, что произошла диверсия. Никто не взял на себя ответственность за взрывы. Россия предложила расширить газопроводы через Черное море в Турцию с тем, чтобы перенаправить туда поставки с взорванных труб системы «Северный поток».