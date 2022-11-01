Бизнесмена обвинили в мошенничестве при поставке рубашек для МВД

Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование дела о поставках сотен тысяч бракованных фирменных рубашек для нужд МВД. Уголовное дело о мошенническом хищении бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в марте 2019 года следственным департаментом МВД, и два года в нем фигурировали «неустановленные лица».
Однако в 2021 году, когда материалы были переданы в управление ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, в нем появился единственный фигурант — обвинение было предъявлено гендиректору компании «БМФ» Борису Ляшуку. Басманный суд столицы арестовал бизнесмена 28 октября 2021 года, и с тех пор эта мера пресечения не изменилась. А недавно Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство следствия, продлил арест Ляшука уже до 14 месяцев — до 26 декабря 2022 года.
Как следует из материалов расследования, партия негодного товара была поставлена полицейскому ведомству пять лет назад по полумиллиардному контракту, заключенному МВД с компанией Ляшука. Соглашение было заключено 5 мая 2017 года, со стороны заказчика его подписал Сергей Горелик, занимавший должность замначальника управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД. В августе было подписано допсоглашение, стоимость поставок в итоге составила 564,5 млн руб. По контракту исполнитель должен был изготовить и поставить МВД более 350,6 тыс. рубашек с длинным и коротким рукавом, серо-голубого и белого цвета, для нескольких категорий сотрудников.
Отметим, что помимо рубашек соглашение предусматривало также поставку компанией «БМФ» для нужд полицейского ведомства форменных блузок и платьев. К их качеству у СКР претензий нет, однако обвиняемому в итоге вменен в вину ущерб на полную стоимость контракта. При этом еще год назад в деле фигурировала сумма ущерба, равная лишь стоимости поставленных рубашек — чуть более 270 млн руб. МВД признано потерпевшим по делу.
По данным «Ъ», в материалах дела имеются гарантийные письма компании-исполнителя, в которых говорится, что компания «БМФ» готова в случае выявления недостатков заменить поставленную ей МВД продукцию, определен и гарантийный срок: в случае хранения на складах — 10 лет, а в случае носки — один год. Однако заказчик с претензиями к компании не обращался.
Как отметила «Ъ» его адвокат Ольга Шокурова, ее подзащитный настаивает на скорейшей передаче материалов дела в прокуратуру, а затем в суд, однако следователь не делает этого, несмотря на несколько поданных ею ходатайств. Вместо этого, говорит адвокат, под разными предлогами «следователь пытается заставить моего доверителя изменить его позицию и читать тома дела, хотя это противоречит законодательству».
«Эти действия убеждают меня, что расследование проведено некомпетентно, и обвинение, затягивая передачу дела в суд, пытается выиграть время, чтобы закрыть свои недочеты», — подчеркнула Шокурова. Защита также настаивает, что инкриминируемое Ляшуку преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, что делает содержание бизнесмена под стражей незаконным. Однако следствие, резюмировала адвокат, «игнорирует все доводы, которые подтверждают невиновность подзащитного, включая результаты экспертиз и допросы свидетелей», а вместо «установления объективной истины по делу пытается добиться от Бориса Ляшука оговора своих бизнес-партнеров».