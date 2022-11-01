ВС обязал учитывать в приговоре каждую явку с повинной

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор по делу о совершении ряда краж чужого имущества, а также покушение на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.
Дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
В кассационной жалобе осужденный просит изменить судебные решения и смягчить назначенное наказание. Обращает внимание, что суд в приговоре учел данную им явку с повинной о совершении только одного преступления, не указав, какого именно. Однако по факту он дал две явки с повинной: о совершении кражи имущества у одного из граждан и совершении хищения имущества ООО.
Фигурант также указывает, что суд в приговоре не разрешил вопрос о ранее избранной ему мере пресечения в виде подписки о невыезде.
Явка с повинной признаётся смягчающим обстоятельством (пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ).
В данном деле суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыск имущества, добытого в результате преступления, наличие престарелой матери и имеющиеся у обвиняемого заболевания.
При этом в качестве смягчающих наказание обстоятельств были учтены явка с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления без конкретизации, за какое именно преступление, обращает внимание ВС.
Между тем, из материалов дела следует, что обвиняемый дал явку с повинной по факту совершения хищения имущества одной из потерпевших, а через месяц — по факту хищения имущества, принадлежащего ООО. При этом в обвинительном заключении явка с повинной в качестве смягчающего наказания обстоятельства отмечена по обоим кражам.
Таким образом, суд в приговоре не указал при назначении наказания за какое из совершенных преступлений явка с повинной была учтена в качестве смягчающего обстоятельства. Он не привел и мотивов, по которым не учел в качестве такого обстоятельства при назначении наказания за обе совершенные кражи.
«Не конкретизировано в приговоре также при назначении наказания за какие именно преступления учтено в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Между тем, данное смягчающее обстоятельство подлежит учету при назначении наказания за каждое из совершенных (осужденным) преступлений», — указывает ВС.
При таких обстоятельствах судебные решения подлежат изменению, а наказание — смягчению, как за каждое из преступлений, так и по их совокупности, определил ВС.
Что касается содержащихся в кассационной жалобе доводов о том, что в приговоре не решен вопрос об отмене или изменении меры пресечения по данному уголовному делу — подписки о невыезде, то данный недостаток приговора не может быть устранен, так как по итогам судебного разбирательства фигурант был заключен под стражу, и ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде потеряла свое правовое значение.