Руины древних городов подтвердили события, описанные в Библии В Израиле реконструировали библейские сражения с помощью геомагнитного поля и решили несколько давних загадок
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Главное
Спецоперация на Украине
09:25 (мск), источник: РАПСИ

ВС обязал учитывать в приговоре каждую явку с повинной

При назначении наказания суд обязан учитывать в качестве смягчающих обстоятельств каждую явку с повинной и помощь в раскрытии и расследовании каждого из преступлений, указывает Верховный суд РФ.

Источник: AP 2022

Суть дела

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор по делу о совершении ряда краж чужого имущества, а также покушение на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

Дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

В кассационной жалобе осужденный просит изменить судебные решения и смягчить назначенное наказание. Обращает внимание, что суд в приговоре учел данную им явку с повинной о совершении только одного преступления, не указав, какого именно. Однако по факту он дал две явки с повинной: о совершении кражи имущества у одного из граждан и совершении хищения имущества ООО.

Фигурант также указывает, что суд в приговоре не разрешил вопрос о ранее избранной ему мере пресечения в виде подписки о невыезде.

Позиция ВС

Явка с повинной признаётся смягчающим обстоятельством (пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ).

В данном деле суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыск имущества, добытого в результате преступления, наличие престарелой матери и имеющиеся у обвиняемого заболевания.

При этом в качестве смягчающих наказание обстоятельств были учтены явка с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления без конкретизации, за какое именно преступление, обращает внимание ВС.

Между тем, из материалов дела следует, что обвиняемый дал явку с повинной по факту совершения хищения имущества одной из потерпевших, а через месяц — по факту хищения имущества, принадлежащего ООО. При этом в обвинительном заключении явка с повинной в качестве смягчающего наказания обстоятельства отмечена по обоим кражам.

Таким образом, суд в приговоре не указал при назначении наказания за какое из совершенных преступлений явка с повинной была учтена в качестве смягчающего обстоятельства. Он не привел и мотивов, по которым не учел в качестве такого обстоятельства при назначении наказания за обе совершенные кражи.

«Не конкретизировано в приговоре также при назначении наказания за какие именно преступления учтено в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Между тем, данное смягчающее обстоятельство подлежит учету при назначении наказания за каждое из совершенных (осужденным) преступлений», — указывает ВС.

При таких обстоятельствах судебные решения подлежат изменению, а наказание — смягчению, как за каждое из преступлений, так и по их совокупности, определил ВС.

Что касается содержащихся в кассационной жалобе доводов о том, что в приговоре не решен вопрос об отмене или изменении меры пресечения по данному уголовному делу — подписки о невыезде, то данный недостаток приговора не может быть устранен, так как по итогам судебного разбирательства фигурант был заключен под стражу, и ранее избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде потеряла свое правовое значение.

Алиса Фокс

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ВС: длительность исполнительного производства не освобождает от неустойки
Фактическое место работы должно быть закреплено в трудовом договоре - кассация
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта