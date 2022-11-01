09:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Премьер Южной Кореи назвал причины смертельной давки в Сеуле
Отсутствие систематических усилий по управлению толпой могло стать одной из причин смертельной давки, которая произошла в Сеуле перед Хеллоуином.
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Причины случившегося назвал премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, передает Reuters.
Глава правительства уточнил, что проблема заключается в отсутствии систематического управления массовыми беспорядками. Он добавил, что расследование обстоятельств давки также проверит, были ли адекватными действия и реакции соответствующих учреждений на месте.