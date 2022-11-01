09:37 (мск), источник: RT на русском
Кличко сообщил о восстановлении водо- и электроснабжения в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что водо- и электроснабжение в столице Украины восстановлено.
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«Водоснабжение домов киевлян полностью восстановили… Энергоснабжение в Киеве также восстановили», — написал Кличко в Telegram-канале.
31 октября сообщалось, что около 80% потребителей в Киеве остались без водоснабжения.