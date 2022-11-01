16:04 (мск), источник: Аргументы и факты
«Все сделано». Кто отдал приказ о взрыве на «Северных потоках»?
Расследование диверсии на газопроводах продолжается.
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31 октября во время пресс-конференции в Сочи Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места взрыва «Северных потоков». Между тем западные СМИ обсуждают информацию, что Трасс могла отправить сообщение Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом «все сделано».
Что известно о расследовании диверсии на данный момент, рассказывает aif.ru.
О том, что Газпром допущен к обследованию взрыва, накануне в Сочи рассказал Владимир Путин.
«Мне сегодня Миллер доложил с утра, что они допустили Газпром к обследованию места взрыва. Две воронки, 3 и 5 метров глубиной, вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону. Как раз в сторону “Северного потока-2”, который тоже оказался поврежденным, видимо, этим взрывом и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт, и нам трудно это контролировать, потому что это все в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии», — рассказал президент журналистам.
Ранее сообщалось, что в район взрыва прибыло специально оборудованное российское судно. Как сообщал оператор Nord Stream AG, судно принадлежит ему. Для начала обследования компании пришлось затребовать разрешение датских и шведских властей, в акватории которых и произошли взрывы. Напомним, всего было три подрыва — два в датской акватории, и один — в шведской.
«Расследование взрывов на “Северных потоках” затруднено, потому что трубы находятся на большой глубине», — рассказал 28 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако это не единственное препятствие на пути следствия.
Три страны, в чьих водах проложены «Северные потоки» (Дания, Германия и Швеция), заявили, что не будут проводить совместное расследование произошедшего, а также не собираются разглашать результаты расследования до тех пор, пока не будут получены неоспоримые доказательства.
Первоначальное обследование газопроводов показало, что одна из ниток «Северного потока-2» осталась цела. Однако ее использование после взрывов невозможно, заявили в правительстве Германии. «Несмотря на то, что одна из веток “Северного потока-2” остается неповрежденной, техническое использование газопровода остается невозможным. Сейчас очередную инспекцию “Северного потока” проводит шведский военно-морской флот», — пояснили в Берлине.
Ранее о возможной причастности к диверсии США заявил бывший сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк. По его словам, «правительство Германии точно знает, кто это сделал, но не может сказать». «Сейчас все в Европе говорят о том, что это не могло быть сделано без согласия Соединенных Штатов. Таким образом, немецкая экономика идет к драматическому краху, а они не могут объяснить людям, почему это должно произойти», — заявил он.
При этом 1 ноября западные СМИ обсуждают: основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком написал в Twitter о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на «Северных потоках» с текстом «все сделано».
Эту информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: “Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода “Северный поток” со словами “it’s done” (“с ним покончено”)? Официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте”, — заявила она.