Карта бита. Кто такой хакер Джокер ДНР, взломавший базу данных ВСУ?

«Было действительно нелегко, но не бывает абсолютно защищенных систем. Каждую можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе», — сообщил хакер журналистам.
По его словам, оказалось, что серверы программы DELTA, которая координирует украинские войска, находятся в Днепропетровске.
Американская программа DELTA, судя по нескольким видео, которые опубликовал Джокер, представляет собой регулярно обновляемую военную карту с удобным интерфейсом. В несколько кликов на экран монитора можно вывести любое подразделение с указанием количества личного состава, перечня техники и точными координатами. Программное обеспечение, которым пользуется ВСУ, полностью переведено на украинский язык. Информация постоянно обновляется с помощью данных, поступающих от разведки. Также в украинской версии DELTA указаны данные о российских войсках.
Сам Джокер написал в своем Telegram-канале, что на Украине напрасно смеялись над донецкими солдатами из-за того, что те пользовались бумажными картами. По крайней мере, их нельзя изменить с помощью удаленного доступа.
«Я немного изменил данные, попереставлял разные квадратики с ромбиками и другими странными фигурками. Но вы же все исправите? Иногда лучше пользоваться бумажными картами», — пишет Джокер.
Во время загрузки произошла ошибка.
Может быть украинским полковником?
Telegram-канал ДНРовского Джокера был активен на протяжении всей СВО. Чаще всего этот автор не взламывает программы, а публикует закрытые документы ВСУ и раскрывает личность украинских военнослужащих.
Впервые он прославился задолго до спецоперации. Анонимный айтишник давал интервью журналистке Наталье Макеевой еще в 2019 году. Тогда Джокер позиционировал себя скорее не как хакер, а как собиратель инсайдерской информации из штабов ВСУ. Главным образом — данных спутниковых карт с отмеченными позициями. Как рассказал журналистке Джокер, его информаторы — это украинские силовики, разочарованные в киевской власти.
Российский журналист Юрий Кот предполагал, что Джокер ДНР может и сам быть военным, который находится на территории Украины.
«Скорее всего, ему за 40 лет. Если он имеет доступ к таким картам, он наверняка имеет звание не ниже подполковника», — говорил журналист.
Заметил американцев в украинских окопах.
По данным Джокера, в 2019 году в Северодонецк, который считался тогда украинской столицей Луганской области, прибыли военные из состава американской организации наемников Forward observations group, которая основана ветеранами спецназа. По словам инсайдера, западные бойцы сами слили фото этой поездки в интернет.
«Здесь одно из двух: либо американцы относятся к своему нахождению на украинских позициях как к посещению зоопарка, либо же они работают на ГРУ», — оценил их поступок Джокер.
Через несколько дней после начала спецоперации Telegram-канал хакера был заблокирован, однако перезапустился на новом аккаунте.