В ДНР заявили, что союзные силы почти по всей линии соприкосновения продвигаются вперед

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — сказал он.
Пушилин добавил, что есть успехи на марьинском направлении. «На марьинском направлении также есть определенные успехи, есть занятые позиции в самой Марьинке», — отметил он.
Пушилин пояснил, что освобождение населенного пункта Марьинка позволит отодвинуть противника на нужное расстояние, чтобы не обстреливался, в том числе, Донецк. Также врио губернатора ДНР добавил, что «есть продвижения со смежными подразделениями в направлении Курдюмовки».
По информации Пушилина, на угледарском направлении продолжаются бои за Павловку. Идут бои на авдеевском и артемовском направлениях. «На артемовском направлении освобождается непосредственно Артемовск», — заключил врио губернатора ДНР.