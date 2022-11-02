В международный розыск объявлен участник хищений при строительстве спецобъектов для Минобороны РФ

Меру пресечения в виде двухмесячного ареста с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы для Алексея Гагулина по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР избрал 235-й гарнизонный военный суд Москвы.
В ГВСУ СКР предпринимателя из Тольятти считают участником преступной группы, которая путем обмана и злоупотребления доверием похитила у АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) около 4 млрд руб. при реализации госконтрактов на строительство и реконструкцию подземных бункеров для нужд Минобороны.
Махинации, полагает следствие, опирающееся на данные управления ФСБ по специальным объектам федеральных органов государственной власти, совершались в период с апреля 2016 по апрель 2020 года, когда подрядчики завышали цены на материалы и работы или не выполняли их в объемах, предусмотренных соглашениями.
Основное расследование, главными фигурантами которого стали руководители компании «М-Строй» Александр Андреев и Дмитрий Пипко, в прошлом офицер управления военного ведомства, курирующего работу бункеров, практически завершено, тем более что включенные в него люди согласились с выводами ГВСУ СКР.
Материалы же в отношении Алексея Гагулина, причастного, по версии следствия, к хищению бюджетных средств на общую сумму 1 млрд 804 млн 382 тыс. руб., были выделены в отдельное производство в связи с тем, что силовики не смогли установить его местонахождение.
Следователь ГВСУ СКР заочно предъявил Алексею Гагулину обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК, а затем обратился в столичную полицию для организации его розыска. В результате по материалам МВД и ФСБ было установлено, что Гагулин, использовав подложные документы, уехал в Эстонию, откуда на территорию Российской Федерации не возвращался.
Зато, согласно выводам следствия, он не утратил контактов с другими фигурантами. По их словам, Алексей Гагулин звонил и требовал, чтобы они каких-либо показаний не давали, ссылались на ст. 51 Конституции РФ (позволяет не свидетельствовать). При этом пояснял, что «если вдруг кто-либо начнет показывать на него, то пожалеет об этом, поскольку он его уберет».
Фигуранты воспринимали угрозы Гагулина как реальные, поскольку ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
В марте 2015 года Алексей Гагулин был осужден Центральным райсудом Тольятти. Тогда его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 327 (использование подложного документа) УК РФ. Фигурантами дела также являлись бывшие первый замруководителя следственного отдела по Тольятти СУ СКР по Самарской области Александр Рогов и старший следователь этого отдела Денис Уточкин, совершившие взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 299 УК).
Следствием, а затем судом было установлено, что в марте 2013 года Алексей Гагулин узнал о проводимых в ООО «Тольяттистройкомплект» проверках в связи с возможными налоговыми нарушениями.
Затем он договорился с сотрудниками СУ СКР о том, чтобы они возбудили уголовное дело и арестовали счета компании.
Их освобождение обошлось предпринимателям в 10 млн руб., а еще 3 млн было заплачено «за общее покровительство».
Однако, согласившись на очередные выплаты, предприниматели обратились в ФСБ, и вымогателей задержали.
Суд приговорил Александра Рогова к десяти годам, Дениса Уточкина — к восьми годам и шести месяцам, а Алексея Гагулина — к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима.
Также каждому из них был назначен штраф в 500 млн руб.
Самарский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, оставил приговор в отношении господ Рогова и Уточкина без изменения, а их подельнику сократил наказание в связи с истечением срока давности по ст. 327 УК.
Постановлением Новокуйбышевского горсуда Самарской области в январе 2019 года Алексей Гагулин был условно-досрочно освобожден из ИК-3 УФСИН, не отбыв срок в 2 года 4 месяца и 19 дней.
Теперь к розыску господина Гагулина ГВСУ СКР попытается подключить Интерпол, правда, добиться выдачи заочно обвиняемого из Эстонии, которая с начала специальной военной операции на Украине практически не сотрудничает с Россией, будет довольно сложно.
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