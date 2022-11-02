Хакер «Джокер» рассказал о своих «шпионах» в украинских органах власти

«Джокер» смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA — ранее об этом он написал в своем Telegram-канале. В DELTA вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется.
«Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь. Поймите, это не так работает. Те, кто пытаются обвинять меня в глупости этой публикации, сами глупцы. И то, как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», — сказал хакер.