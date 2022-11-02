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03:55 (мск), источник: © РИА Новости

Хакер «Джокер» рассказал о своих «шпионах» в украинских органах власти

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинский хакер «Джокер», переехавший в ДНР, рассказал РИА Новости, что его «шпионы» работают в офисе Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины, в их устройствах есть много «подарков».

Источник: Reuters

«Джокер» смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA — ранее об этом он написал в своем Telegram-канале. В DELTA вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется.

«Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь. Поймите, это не так работает. Те, кто пытаются обвинять меня в глупости этой публикации, сами глупцы. И то, как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», — сказал хакер.

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