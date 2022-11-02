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03:47 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как «убийцы авианосцев», сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Как пояснил собеседник агентства, новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, однако для ее применения также было переоборудовано определенное число строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — рассказал источник.

Он отметил, что «ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины».

Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп, за что ее прозвали «убийцей авианосцев». Однако, как пояснил источник, «сегодня Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели».

Х-32 была принята на вооружение 2016 году и предназначена для глубоко модернизированного варианта Ту-22М3 — Ту-22М3М. Сам самолет пока на вооружение ВКС не поступил, продолжаются его летные испытания, однако ракета уже отработана на переоборудованных Ту-22М3.

Новая ракета разработана на замену Х-22 и унаследовала от нее несколько измененный планер. Согласно открытым данным, она получила модернизированный двигатель с повышенной тягой, новое цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную радиолокационную станцию и системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой, составляет около 5 Махов, дальность применения — 1000 километров.

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