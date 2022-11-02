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07:58 (мск), источник: Известия

В ДНР сообщили о множестве украинских плененых в ходе наступления

Недавно после очередного успешного штурма украинских позиций было взято большое количество пленных, большая часть из которых — резервисты, сообщили корреспонденту «Известий» в 100-й бригаде Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

На этом участке противник формирует из резервистов отряды, которые отправляются командирами профессиональных военнослужащих. Задача последних — не допускать отступления или сдачи в плен мобилизованных.

По показаниям захваченных, им в том числе угрожали расстрелом, удерживая на позициях.

Офицер Народной милиции (НМ) ДНР с позывным «Белорус» рассказал: когда противник видит военную машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться. Если перед этим не были уничтожены.

Подразделения НМ ДНР продолжают продвигаться на авдеевском направлении. 100-я бригада отбила позиции противника на пути к поселку Невельское и отразила последующие контратаки.

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