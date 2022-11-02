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13:13 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Союзные силы продолжают наступать на угледарском направлении, есть успехи в Марьинке, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Если брать угледарское направление, то наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение», — сказал он.

Пушилин пояснил, что дальнейшая цель — важный логистический центр Константиновка.

В Марьинке продолжаются бои, идет борьба за каждое высотное здание, «тем не менее ребята продвигаются вперед».

На авдеевском направлении бои идут в районе Первомайского, продолжается зачистка населенного пункта Водяное и освобождение Опытного, заключил Пушилин.

Накануне в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. Также в воскресенье боец «Группы Вагнера» рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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