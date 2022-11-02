Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении

«Если брать угледарское направление, то наши подразделения продолжают продвижение, продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение», — сказал он.
Пушилин пояснил, что дальнейшая цель — важный логистический центр Константиновка.
В Марьинке продолжаются бои, идет борьба за каждое высотное здание, «тем не менее ребята продвигаются вперед».
На авдеевском направлении бои идут в районе Первомайского, продолжается зачистка населенного пункта Водяное и освобождение Опытного, заключил Пушилин.
Накануне в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. Также в воскресенье боец «Группы Вагнера» рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.