В ДНР сообщили о двоих погибших в результате обстрела

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. “Ведомостей”) нанесли удар по Кировскому району Донецка, по ул. Бирюзова погибла женщина», — рассказали в пресс-службе штаба.
Позже в штабе теробороны ДНР также сообщили, что ВСУ нанесли удар по Петровскому района Донецка, погибла одна женщна.
Кроме того, 2 ноября ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке. Отмечается, что в результате атаки было повреждено остекление здания, данные о пострадавших и погибших не приводятся.
До этого украинские военные наносили удары по Донецку 31 октября. В штабе теробороны сообщили, что в результате атаки повреждения получили многоквартирные дома и газопровод в Ворошиловском районе. По данным мэра города Алексея Кулемзина, ВСУ выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в результате попаданий начались пожары.
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в регионе. Он уточнил, что ситуация остается сложной на краснолиманском направлении. Все атаки противника отражаются, подчеркнул Пушилин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.