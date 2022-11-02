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12:19 (мск), источник: Ведомости

В ДНР сообщили о двоих погибших в результате обстрела

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка, погибла одна мирная жительница. Об это сообщает штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР).

Спецоперация на Украине

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. “Ведомостей”) нанесли удар по Кировскому району Донецка, по ул. Бирюзова погибла женщина», — рассказали в пресс-службе штаба.

Позже в штабе теробороны ДНР также сообщили, что ВСУ нанесли удар по Петровскому района Донецка, погибла одна женщна.

Кроме того, 2 ноября ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке. Отмечается, что в результате атаки было повреждено остекление здания, данные о пострадавших и погибших не приводятся.

До этого украинские военные наносили удары по Донецку 31 октября. В штабе теробороны сообщили, что в результате атаки повреждения получили многоквартирные дома и газопровод в Ворошиловском районе. По данным мэра города Алексея Кулемзина, ВСУ выпустили три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в результате попаданий начались пожары.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в регионе. Он уточнил, что ситуация остается сложной на краснолиманском направлении. Все атаки противника отражаются, подчеркнул Пушилин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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