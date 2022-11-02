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13:43 (мск), источник: РБК

У самолета лопнули колеса при посадке в аэропорту Иркутска

Четыре задних колеса лопнули у самолета A320 «Уральских авиалиний» при посадке в аэропорту Иркутска, сообщили РБК в пресс-службе аэровокзала.

Во время загрузки произошла ошибка.

«При посадке у самолета лопнули четыре задних колеса, стойки шасси в порядке. На борту находились 70 пассажиров, пять членов экипажа», — сказал представитель аэропорта.

По его словам, пока аэропорт не принимает рейсы, а «самолет сейчас будут оттягивать с полосы». Сразу после того как полоса будет освобождена, прием рейсов возобновится. По информации телеграм-канала «Авиаторщина», Superjet 100 «Газпромавиа» из Нового Уренгоя «уже час кружит над Иркутском в ожидании разрешения на посадку».

В пресс-службе авиакомпании сообщили РБК, что произошло разрушение пневматиков, проводится расследование.

В сентябре самолет «Уральских авиалиний», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя в системе уборки шасси.

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