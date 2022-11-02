Следователь попросил выпустить из СИЗО бывшую замминистра просвещения Ракову

«Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М. Н., Зуеву С. Э., Инкину М. А., Стеценко А. В., Заку Е. М, Крючковой К. А. назначено на 3 ноября в 10.30», — сообщили «РИА Новости» в суде.
Марина Ракова и Сергей Зуев обвиняются в хищении 50 млн руб. По делу также проходят гражданский муж госпожи Раковой Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, а также юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова.
В августе Марина Ракова признала вину и заявила, что готова возместить ущерб. Однако тогда суд продлил ей арест на два месяца. Тогда же Сергея Зуева перевели из СИЗО под домашний арест после того, как он признал вину и раскрыл других фигурантов дела.
Ранее по этому же делу проходил ректор РАНХиГС Владимира Мау, но в октябре уголовное преследование против него прекратили. Основания, по которым было принято такое решение, неизвестны.