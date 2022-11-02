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13:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Следователь попросил выпустить из СИЗО бывшую замминистра просвещения Ракову

Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, а также смягчить меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Источник: РИА "Новости"

«Рассмотрение ходатайства следователя об отмене (изменении) меры пресечения Раковой М. Н., Зуеву С. Э., Инкину М. А., Стеценко А. В., Заку Е. М, Крючковой К. А. назначено на 3 ноября в 10.30», — сообщили «РИА Новости» в суде.

Марина Ракова и Сергей Зуев обвиняются в хищении 50 млн руб. По делу также проходят гражданский муж госпожи Раковой Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, а также юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова.

В августе Марина Ракова признала вину и заявила, что готова возместить ущерб. Однако тогда суд продлил ей арест на два месяца. Тогда же Сергея Зуева перевели из СИЗО под домашний арест после того, как он признал вину и раскрыл других фигурантов дела.

Ранее по этому же делу проходил ректор РАНХиГС Владимира Мау, но в октябре уголовное преследование против него прекратили. Основания, по которым было принято такое решение, неизвестны.

Олеся Павленко

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