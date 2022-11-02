Российские военные уничтожили радиолокационную станцию и украинский МиГ

Российские военные в Херсонской области уничтожили радиолокационную станцию наведения и целеуказания украинского ЗРК С-300, сообщили в Минобороны.
«На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщили в ведомстве. Российские военные на этом направлении уничтожили два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
Средства ПВО в Херсонской и Николаевской областях, ДНР и ЛНР сбили 12 украинских беспилотников. За сутки также сбиты 24 снаряда американских систем HIMARS и две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Накануне Минобороны сообщило, что в Днепропетровской области военные сбили украинский Су-24. В ДНР и ЛНР уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.