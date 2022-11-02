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15:44 (мск), источник: РБК

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию и украинский МиГ

Отброшены попытки атаки ВСУ на трех направлениях — Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском, российские военные сбили 12 украинских беспилотников и снаряды систем HIMARS.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Российские военные в Херсонской области уничтожили радиолокационную станцию наведения и целеуказания украинского ЗРК С-300, сообщили в Минобороны.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщили в ведомстве. Российские военные на этом направлении уничтожили два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.

Кроме того, российские истребители сбили в Харьковской области истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Средства ПВО в Херсонской и Николаевской областях, ДНР и ЛНР сбили 12 украинских беспилотников. За сутки также сбиты 24 снаряда американских систем HIMARS и две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Накануне Минобороны сообщило, что в Днепропетровской области военные сбили украинский Су-24. В ДНР и ЛНР уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

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